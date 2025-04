Iltempo.it - Maggio Fiorentino, Renzi scherza con Mazzi: il patto sui diritti d'autore a Meloni

Siparietto social tra Matteo, Gianmarco, Sara Funaro e Paolo Marcheschi. Alla prima dell'87° Festival delil leader di Italia viva ha messo in scena un momento simpatico con gli altri esponenti politici, come raccontato da lui stesso su Instagram: “Ieri alla prima delMusicaleil Sottosegretario alla culturaha detto che io devo dare una percentuale deid'del libro ‘L'Influencer' a Giorgia. Credo non abbia letto il libro, se no non lo direbbe. Ma davanti alla sindaca di Firenze Funaro e al senatore di Fratelli d'Italia Marcheschi ho accettato il, io do il 10% deid'del libro a Fratelli d'Italia, con regolare bonifico e il sottosegretario si è impegnato ad aumentare il 10% dei fondi del Governo per il