Uomini e Donne anticipazioni | Tina Cipollari supera la prova di Cosimo Dadorante

Uomini e Donne del 13 aprile 2025, si è parlato anche del Trono di Tina Cipollari. L'opinionista, sempre più coinvolta nel suo inedito ruolo da protagonista sentimentale, ha fatto coppia con Cosimo Dadorante in un'esterna davvero originale. Ambientata in montagna e all'insegna dello spirito campagnolo, la Cipollari ha lasciato il pubblico senza parole.

In linea con quanto stabilito nella precedente registrazione, Tina Cipollari si è presentata all'esterna vestita da contadina, pronta ad affrontare la cosiddetta "prova di campagna". L'obiettivo era dimostrare spirito d'adattamento e ironia, in un contesto lontano dalle luci dello studio televisivo.

Tina Cipollari ha superato con successo la prova, guadagnandosi l'approvazione del suo corteggiatore.

