Giornalisti gemelli uccelli veloci e tanti alcolici

Nel mese di novembre dell'anno 1951, in un giorno che nessuno ha mai saputo specificare, Sir Hugh Beaver, direttore del birrificio Guinness, stava partecipando a una battuta di caccia lungo le sponde del fiume Slaney, nella contea di Wexford, Irlanda sudorientale. A un certo punto Beaver sparò a un piviere dorato ma sbagliò il colpo e il pennuto volò via. Durante la serata, sorse un dibattito su quale fosse, tra la selvaggina da piuma, l'uccello più veloce d'Europa: se il piviere che aveva umiliato Beaver oppure, come sostenevano altri commensali carichi di, la pernice bianca scozzese. Non riuscendo a trovare la risposta in nessun volume della pur fornitissima biblioteca di Castleford House, Beaver ebbe un'illuminazione. Al mondo intero e ai cacciatori di pivieri serviva un libro che risolvesse questo tipo di dispute; un testo che sarebbe stato molto popolare nei pub.