Un film Minecraft è ancora primo al boxoffice italiano del weekend supera i 500 milioni di dollari nel mondo

film Minecraft ha avuto poche difficoltà a mantenere la vetta del botteghino italiano del weekend, seguito da Operazione vendetta e Le assaggiatrici. Nel mondo il lungometraggio tratto dal videogioco ha già superato i 500 milioni di dollari. Comingsoon.it - Un film Minecraft è ancora primo al boxoffice italiano del weekend, supera i 500 milioni di dollari nel mondo Leggi su Comingsoon.it Unha avuto poche difficoltà a mantenere la vetta del botteghinodel, seguito da Operazione vendetta e Le assaggiatrici. Nelil lungometraggio tratto dal videogioco ha giàto i 500di

A livello internazionale, invece, l’incasso del film Minecraft ha raggiunto quota 296,6 milioni, di cui 20,5 milioni provenienti dal secondo weekend cinese: a tal proposito, va considerato che il governo cinese ha diminuito le sale a disposizione del film a seguito delle conseguenze della guerra commerciale avviata con gli Stati Uniti d’America che, a quanto pare, coinvolgerà anche l’industria cinematografica.

Scene surreali nei cinema americani: il raro personaggio del videogioco scatena reazioni impensabili tra i fan. Quando la sua immagine è apparsa sullo schermo durante il film, la reazione del pubblico nelle sale statunitensi è stata a dir poco esplosiva.

Ci sono eroi ovunque in questa storia, e tutti meritano il giusto riconoscimento. Capire cosa vuole il pubblico in sala, scegliere i progetti con il potenziale giusto per la sala: è un impegno a tempo pieno.

