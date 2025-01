Spettacolo.periodicodaily.com - Nasce “La Balera”, il podcast dedicato al mondo del liscio

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Arriva “La”, ilche celebra la musica, la cultura e la tradizione del, offrendo agli ascoltatori un viaggio affascinante attraverso le sue melodie, i suoi protagonisti e il suo intramontabile fascino.“La”, ilaldelArriva “La”, ilche celebra la musica, la cultura e la tradizione del, offrendo agli ascoltatori un viaggio affascinante attraverso le sue melodie, i suoi protagonisti e il suo intramontabile fascino.Prodotto da Artowork, azienda di comunicazione fondata da Giuseppe Esposito e Sofia Riccaboni, “La” si propone come un punto di riferimento per gli appassionati del genere e per chiunque voglia scoprire il cuore pulsante di una delle tradizioni musicali più amate d’Italia.Untra musica, storie e tradizioneCondotto con passione e competenza da Sofia Riccaboni e Donatella Palazzo, iloffre interviste esclusive a cantanti, musicisti e operatori del settore, dando voce ai protagonisti che ogni giorno contribuiscono a mantenere viva l’eredità del