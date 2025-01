Secoloditalia.it - Musk, Capezzone gela Nardella: “Quando vi finanziava, a Firenze lo accoglievi come un genio”

Leggi su Secoloditalia.it

Non è stata un’ospitata fortunata quella di Darioa 4 di Sera. A metterlo in progressivo imbarazzo ci pensa Daniele, che lo incalza subito in merito alla crisi di nervi scoppiata a sinistra dopo l’insediamento di Trump alla Casa Bianca. Con la narrazione del mostro pericoloso che si aggira per il mondo e che l’Europa dovrebbe abbattere. “Siete già in crisi isterica dopo due giorni, non oso pensare dopo quattro anni”, ironizza il giornalista. “, ti do delle informazioni visto che sei parlamentare europeo.”, incalza a proposito dei dazi minacciati dal presidente Usa. “Ce l’ha anche l’Europa, si chiamano Iva sull’importazione. Allora con quale faccia tu dici a Trump che è cattivo perché mette i dazili mettiamo anche noi?”.all’attacco di: avete un problema con la realtàE ancora: “L’Europa ha fallito su tutto e voi ora vorreste che l’Europa, cioè un paralitico, si arrampicasse sul lampadario e facesse Tarzan contro Trump? Tutto questo fa ridere”.