Tuttivip.it - “Loro due devono uscire”. Grande Fratello, fine della corsa: lei piange, una delusione enorme

Ilcontinua a sorprendere il pubblico con emozioni forti e improvvisi colpi di scena. Dopo l’uscita di scena di Jessica Morlacchi e l’eliminazione, giudicata da molti inaspettata, di Helena Prestes, il programma ha deciso di mischiare di nuovo le carte. Questa volta, con una decisione costruita ad hoc, è stato chiesto al pubblico di esprimersi su un nuovo provvedimento. La proposta? Dare la possibilità ai concorrenti eliminati di rientrare in gioco. Tuttavia, non tutti potevano accedere a questa opportunità: Ilaria, Eleonora e Yulia sono rimaste escluse e hanno assistito alla serata in studio. Alla, il pubblico ha decretato i fortunati: sei concorrenti sono tornati in casa, nel tugurio, durante l’appuntamento di lunedì. Ma sarà solo nella puntata di giovedì 23 gennaio che si scoprirà chi dipotrà rimanere ufficialmente in gioco, continuando così laverso la vittoria.