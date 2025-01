Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Anterselva 2025 in DIRETTA: Dorothea Wierer sogna l’impresa in casa

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA14.16: Il borgo altoatesino di Antholz rappresenta una pietra miliare per il, essendo il luogo che ha ospitato il maggior numero di gare di altollo nella disciplina. In campo, il totale di competizioni disputate si avvicina rapidamente alla cifra simbolica delle cento, un traguardo che sarà probabilmente raggiunto entro la fine di questo decennio. Attualmente, il conteggio si attesta a 91 gare, suddivise tra 23 prove sui 15 km, 33, 20 inseguimenti e 16 mass start. Nessun altro luogo al mondo può vantare un numero simile di eventi validi per la Sfera di cristallo o per i Mondiali, che ad Antholz si sono svolti già tre volte (1995, 2007 e 2020). Inoltre, considerando che queste nevi saranno il palcoscenico dei Giochi Olimpici Invernali del 2026, è evidente perché Antholz sia universalmente riconosciuto come una vera e propria “Classica Monumento” del