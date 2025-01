Quotidiano.net - Le uscite musicali del 24 gennaio: Fka Twigs, Gazzelle, Chiello e Central Cee

Roma, 232025 – In questa settimana di nuove pubblicazionii riflettori sono puntati sulle nuove stelle della musica pop internazionale, come FkaCee. In Italia, invece, grande attesa per gli inediti di, Alberto Fortis e Ginevra. Fuori anche la colonna sonora di ‘A complete unknown’, biopic su Bob Dylan con protagonista Timothée Chalamet. Ritorni e Novità nella Musica Pop Dopo sei anni dall’ultimo disco, torna in pista Fka, giovane artista britannica che spazia tra pop, r’n’b, elettronica e soul. Il nuovo album, intitolato Eusexua, segna un nuovo capitolo nella carriera della cantante, che esplora sonorità differenti rispetto al passato. Tra i pezzi dell’album anche i singoli "Perfect stranger" e "Drums of death," caratterizzati da una vena elettronica d’avanguardia.