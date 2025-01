Ilrestodelcarlino.it - L’addio. Bottega dei sapori, stop dopo 20 anni

Nell’attesa che il Mercato delle Erbe, che sarà completato tra circa quattordici mesi, torni a vivere come e più di un tempo, c’è chi ha deciso di abbassare definitivamente la saracinesca e congedarsi dalla propria clientela. E’ il caso della gastronomia "Ladei".vent’di attività, all’angolo tra corso Mazzini e piazza delle Erbe, via d’accesso al mercato e ai suoi lavori in corso, il titolare Sauro Zannotti ha deciso di alzare bandiera bianca e di chiudere. Niente a che fare con i lavori adiacenti, però, perché l’attività procede bene, anche in questo periodo. Semplicemente è arrivato il momento di dire basta. E di salutare tutti i frequentatori del negozio che dane aveva fatto un punto di riferimento: "Prima eravamo alle Grazie, poi vent’fa ci siamo trasferiti qui – racconta Sauro Zannotti che gestisce il negozio insieme alla moglie Emanuela Provinciali –.