La fine della guerra in Ucraina sarà all’insegna dell’America First L’opinione di Guandalini

Non cadiamo nell’errore di dare un’interpretazione definitiva all’uscita di Donald Trump sullain: “Putin trovi subito un accordo o ci saranno sanzioni”. Rientra nella logica di un Presidente degli Stati Uniti appena insediatosi che attraverso ordini esecutivi a raffica annuncia il ritorno dei fastiprima superpotenza mondiale. Una modalità che Trump terrà a portata di mano nei dialoghi che dovrà imbastire con Vladimir Putin, caricando sul leader del Cremlino l’eventuale responsabilità di un mancato accordo di. E’ in gioco la promessa fatta in campagna elettorale di chiudere il conflitto russo-ucraino in pochi giorni.Trump ha già segnato sul calendario 30 aprile 2025. Il limite ultimo per siglare la pace, anche con la forza, ha detto il Presidente americano.