Inter due nomi dal Bologna per la difesa! Le novità – Sky

L’deve necessariamente rinfrescare la rosa e svecchiare la. I nerazzurri guardano in casa delper rinforzare il reparto arretrato.RINFORZI IN– L’si sta già muovendo sul mercato per individuare i profili migliori per rinforzare una rosa competitiva. Laè il reparto che ha avuto più problemi sia a livello di infortuni che di resa. Gianluca Di Marzio a Sky svela l’esse dell’per i due centrali del: «L’sta lavorando per il futuro. Proprio ieri, nel pre-partita di Praga, Piero Ausilio ha affermato che l’sta sondando alcuni giocatori. Due calciatori li sta guardando proprio in casa del. Sono i due difensori centrali dei rossoblù: Lucumì e Beukema. Stiamo parlando in ogni caso di un’operazione che si farà in estate».