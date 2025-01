Lortica.it - Il corpo invecchia , ma l’anima…no!

Il tempo passa inesorabile, lasciando i suoi segni sul: rughe, capelli grigi, movimenti più lenti. Eppure, mentre il fisico cambia, l’anima resta intatta, come un diamante che non perde mai la sua brillantezza. Non importa quanti anni passino, i nostri sogni, emozioni e desideri continuano a pulsare con la vitalità di sempre, sfidando ogni stereotipo sull’età.Un esempio potente, che ho già menzionato in un altro testo di questa verità, lo troviamo in “L’Uccello di Rovo”. Barbara Steynwick, vicina ai 90 anni, è ancora capace di un amore autentico e profondo per il giovane sacerdote Ralph de Bricassart. Sebbene il suosia segnato dagli anni, i suoi sentimenti sono quelli di una donna innamorata, immutati nella loro intensità. Questo ci ricorda che, al di là delle apparenze, l’anima nonmai, studi dicono che rimane giovane, di una età compresa tra i 25/35 anni.