Guerriglia urbana tra ultras della Lazio e tifosi della Real Sociedad | 9 feriti

"Sembrava una guerra, sentivamo i botti delle bombe carta, le urla: 'Ammaziamoli tutti!'". È il racconto concitato di Fabio, proprietario del pub Finnegan in via Leonina, nel rione Monti a Roma, dove ieri sera gliLaziali e quelli, si sono affrontati creando una. 9 i, uno dei quali operato al fegato, dopo che era stato accoltellato all'addome. La Digosquestura di Roma, ha inviato già questa sera una prima informativa in procura a Roma. La polizia ha acquisito le immagini di videosorveglianza per identificare tutti i partecipanti agli scontri. Per tutto il pomeriggio, prima dell'ingresso allo Stadio Olimpico di Roma delle due tifoserie, i supporters delle due squadre sono stati monitorati da polizia e carabinieri durante tutto il percorso lungo le vie del Centro StoricoCapitale.