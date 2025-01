Iltempo.it - Guerriglia urbana tra ultras della Lazio e tifosi della Real Sociedad: 12 feriti

"Sembrava una guerra, sentivamo i botti delle bombe carta, le urla: 'Ammaziamoli tutti!'". È il racconto concitato di Fabio, proprietario del pub Finnegan in via Leonina, nel rione Monti a Roma, dove ieri sera gliLaziali e quelli, si sono affrontati creando una. Almeno 12 i, uno dei quali operato al fegato, dopo che era stato accoltellato all'addome. La Digosquestura di Roma, ha inviato già questa sera una prima informativa in procura a Roma. La polizia ha acquisito le immagini di videosorveglianza per identificare tutti i partecipanti agli scontri. Per tutto il pomeriggio, prima dell'ingresso allo Stadio Olimpico di Roma delle due tifoserie, i supporters delle due squadre sono stati monitorati da polizia e carabinieri durante tutto il percorso lungo le vie del Centro StoricoCapitale.