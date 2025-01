Ilrestodelcarlino.it - Gianni Fantoni e il suo ’tragico Fantozzi’

Approda al teatro Alighieri, dal 23 al 26 gennaio, lo spettacolo a firma de ’La Stagione dei Teatri’ dal titolo ’Fantozzi. Una tragedia’. A riportare in scena il personaggio reso celebre da Paolo Villaggio è l’attore, a lungo a fianco dell’autore genovese, da cui ha in qualche modo ereditato la maschera scenica, in un passaggio di consegne fortemente voluto da Villaggio stesso. A margine dello spettacolo, sabato 25 gennaio, alle 18, nella sala Corelli dell’Alighieri, è previsto un incontro con il protagonistae il drammaturgo Alessandro Porcheddu, affiancati da Massimo Bussandri, segretario regionale Cgil Emilia Romagna, e da Sergio Cofferati, già segretario generale della Cgil: modera l’incontro la giornalista Federica Ferruzzi. Ravenna Teatro ha da tempo intrapreso un percorso di collaborazione con Cgil Ravenna sul tema del lavoro.