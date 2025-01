Lapresse.it - Europa League, AZ Alkmaar-Roma 1-0: decide all’80’ Parrott

Seconda sconfitta nel girone diper la, che cade 1-0 sul campo dell’Aznel match valido per la settima giornata della fase campionato.la rete al 35? della ripresa di, che batte da due passi Svilar su assist di Wolfe. Per i giallorossi è uno stop pesante: l’accesso diretto agli ottavi di finale sfuma definitivamente, la squadra di Ranieri resta ferma a quota 9 punti e dovrà guadagnarsi l’ingresso ai playoff nella sfida casalinga dell’ultima giornata contro l’Eintracht Francoforte. La gara è in programma giovedì 30 gennaio alle ore 21.