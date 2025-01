Dazn ha chiuso in anticipo l’offerta a 999 euro al mese fino a fine stagione

Lettera43.it - Dazn ha chiuso in anticipo l’offerta a 9,99 euro al mese fino a fine stagione

Improvviso dietrofront diin merito aldel piano Standard a soli 9,99alladella. Martedì 21 gennaio la piattaforma streaming aveva infatti lanciato una promozione per i vecchi clienti che attualmente non avevano sottoscritto un nuovo abbonamento, offrendo la visione dei contenuti per sette mesi a prezzo molto vantaggioso rispetto ai 44,99 tradizionali, con un risparmio di circa 240in totale. Inizialmente in vigoreal 26 gennaio, è stata tuttavia chiusa indi quattro giorni alle 15 di mercoledì 22, sfruttando la clausola «salvo ulteriori cambiamenti». Una mossa scatenata dalle ire degli abbonati, soprattutto di coloro che vantano una sottoscrizione annuale, con una vera ondata di insulti sui social. Sfottò che si sono poi ripresentati anche in risposta al dietrofront improvviso.