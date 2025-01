Amica.it - Come abbinare il Mocha Mousse secondo lo street style

Sofisticato e discreto, ilè una tonalità di marrone chiaro che ricorda le sfumature avvolgenti del cacao, del cioccolato e del caffè. Di seguito, i lookda replicare peril colore del 2025Pantone.Tra i pezzi comfy chic dell’inverno c’è un completo in maglia da combinare con degli stivali mentre per un outfit da giorno, scegliete la giacca bomber insieme a dei pantaloni ampi e dei biker boot. La tonalità dell’anno contagia anche la gonna midi in velluto, perfetta da mattino a sera. Il capospallasi sceglie di giorno e si declina con pullover, pantaloni e stivaletti. Nel video di Amica.it, si scoprono tutti i lookcon protagonista la nuance. GUARDA LE FOTOindossare eil colore Pantone 2025 Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAilloAmica.