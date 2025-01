Sport.quotidiano.net - Basket, Eurocup: Venezia al fotofinish, piegata in volata l’Hapoel Gerusalemme

, 22 gennaio 2025 – Un match a dir poco emozionante e ricco di colpi di scena quello disputatosi fra l’Umana Reyer. Il team di casa la spunterà alper 76-75 riscattando il passo falso del match d’andata e tenendo accesa ancora qualche chance di accendere alla seconda fase di. Un solido Mfiondu Kabengele da 16 punti e 6 rimbalzi ben spalleggiato da Carl Wheatle (13) guidano al successo nel sedicesimo turno di regular season. Nella fila ospiti, penalizzati da un 4/24 al tiro dai 6.75 metri, non bastano i ventuno di Khadeen Carrington. Kabengele è il trascinatore nel match contro gli israeliani Al Taliercio l’avvio è piuttosto in sordina fra le due sfidanti. I padroni di casa impiegano poco più di quattro minuti sul cronometro per trovare il sorpasso dell’incontro.