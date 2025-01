Zonawrestling.net - WWE: Oba Femi trionfa su Thorpe e affronta Trick Williams nel post-match durante NXT

Il 21 gennaio la WWE ha regalato ai fan di NXT uno show imperdibile, ricco di motivi per restare incollati allo schermo. Tra gli eventi principali si è distinto Oba, impegnato nella difesa del titolo NXT. Inarrestabile sin dalla vittoria controa NXT New Year’s Evil,ha dato il via al suo regno da campione con grande determinazione.Obaè stato attaccato a sorpresa da Eddyl’episodio di NXT del 14 gennaio. Questo ha contribuito a creare le basi per il, poiché era evidente cheavesse un motivo perrecon tutta la sua determinazione. Ilper il titolo NXT è stato il Main Event dello show. Obaha subito preso l’iniziativa contro Eddy, mentre lo sfidante subiva ripetuti colpi.Obaha mantenuto il controllo su Eddy, mettendo a segno una spear devastante.