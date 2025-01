Metropolitanmagazine.it - Un video dal set di It Ends With Us smentirebbe alcune delle accuse rivolte da Blake Lively a Justin Baldoni

La battaglia legale traprosegue ormai da settimane e sembra essere ormai entrata nella sua fase più acuta, fatta direciproche e testimonianze. La produttrice di ItUs ha denunciato il regista per molestie in ben due sedi, la Civil Rights Commission della California e il tribunale di New York. L’attrice avrebbe ricevuto dal collega attenzioni indesiderate e sarebbe stata vittima di una campagna diffamatoria da lui orchestrata per metterla in cattiva luce. A riprova della condotta poco professionale di, il team legale della ex Serena van der Woodsen di Gossip Girl avrebbe posto l’accento su una scena in cui l’attore si sarebbe lasciato andare ad effusioni fuori copione. Baci sul collo, allusioni al profumo di, e un contatto estremamente ravvicinato.