Ilfattoquotidiano.it - Trump contro la vescova che ha chiesto pietà per immigrati e gay: “Sgradevole”. Autorizzate le retate nelle chiese e nelle scuole

Non sono piaciute a Donald– che ha autorizzatoin funzione anti immigrazione – le parole dellaepiscopale di Washington, Marianne Budde, che sono suonate critiche per le annunciate e in alcuni casi già messe in atto iniziativee comunità lgbtqi. “Le chiedo di aver misericordia, signor presidente” aveva detto l’alta prelata evocando la “paura” che ha detto di percepire in tutto il Paese: “Ci sono gay, lesbiche e ragazzi transgender in famiglie sia democratiche che repubblicane e indipendenti” Parole arrivate durante una cerimonia di preghiera alla National Cathedral della capitale il giorno dopo l’insediamento del neo presidente. Il presidente è passato quindi all’attacco e sulla sua piattaforma Truth ha accusato Budde di avere usato un “tono” nei suoi confronti.