Lanazione.it - Transenne perenni al terminal bus: "Questa è una zona dimenticata"

A cose normali il passaggio dei pedoni non viene intralciato, ma quando piove diventa un problema in quanto i pendolari sono costretti a camminare all’esterno, inzuppandosi. E soprattutto a livello di immagine, all’occhio sia dei residenti che dei visitatori, non è una cartolina edificante. Sono circa otto mesi, infatti, che una parte della pavimentazione sotto la pensilina delbus, lato monti, è "esplosa" costringendo il Comune (che ha in comodato quell’area, di proprietà delle Ferrovie) a piazzaretutto intorno. Dall’amministrazione comunale assicurano che prima della fiera di San Biagio sarà tutto risolto e così sia. Resta l’amarezza di chi da tempo si batte affinché la porta d’ingresso della città cambi fisionomia e servizi. Edoardo Masiello, da quasi due decenni titolare del "Bar", torna infatti ad elencare ciò che ancora manca.