Thiago Motta critico: «A Bruges non mi sono piaciute quattro cose. Kolo Muani? Spero di averlo a Napoli»

di Redazione JuventusNews24: le dichiarazioni del tecnico della Juventus in zona mista dopo il pareggio in Champions League sul campo del Club Brugge è intervenuto in zona mista al termine della sfida tra Club Brugge e Juventus. Le sue dichiarazioni in vista delle prossime partite. – Oggi è mancato il fare il dribbling, il tirare in porta, il cross, l'attacco alla profondità. Tutte per cui abbiamo le qualità per farlo ma che oggi ci mancate. A avremo Alberto Costa e speriamo di avere risolto la situazione di Randal, così abbiamo due giocatori in più tra cui un attaccante che possiamo utilizzare meglio»