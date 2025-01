Ilfattoquotidiano.it - Tentato furto negli uffici di Edoardo Stoppa, lui si sfoga sui social: “Ora che ho condiviso le foto magari mi denunciano e chiedono anche i danni morali”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tentativo didi. A denunciare l’accaduto è proprio l’ex inviato di Striscia La Notizia, che su Instagram ha svelato i dettagli di un tentativo di rapina che, per fortuna, è stato sventato dall’intervento provvidenziale dell’allarme.“Meno di un’ora fa, questo ragazzo. detto“Il basta**o”, si è intrufolato con un suo ‘compagno di merende’ nel nostroo sfondando una finestra. Per fortuna l’antiha fatto il suo dovere“, scrive. Che poi ringrazia le forze dell’ordine, in particolare “i ragazzi della squadra mobile scalo romana 2 che sono arrivati sul posto in pochissimi minuti e sono stati super operativi”.Ma l’ex concorrente de L’Isola dei famosi, oltre arsi contro gli autori del vile gesto, prontamente denunciati con tanto disui, critica “il nostro sistema giudiziario che fa acqua da tutti i buchi, facilita il dilagare di questi delinquenti che non temono niente.