Tante assenze tra i rossoneri Walker in arrivo Conceição | | Basta divisioni il club ci perde

Il “patto“ con la squadra radunata ieri in mezzo al campo, l’appello ai tifosi, l’invito a concentrarsi, tutti, solo sul campo. Mettendo da parte mugugni e polemiche. Quella di stasera per Sergio Conceiçao e il Milan è già la notte della verità. Fuori dalla lotta scudetto, lontano anche dai posti nobili per approdare nell’Europa che conta, icercano di dimenticare gli errori e gli orrori del match perso con la Juve rituffandosi in Champions, che per i più romantici resta sempre “l’habitat naturale“ del Diavolo. A San Siro arriva il Girona (quasi eliminato e con molte riserve), il Milan è reduce da quattro vittorie di fila e altri tre punti con gli spagnoli spalancherebbero le porte alla qualificazione diretta agli ottavi, da conquistare fra una settimana a Zagabria. Ma siccome nel calcio niente è scritto e nulla è scontato, l’allenatore chiede al gruppo di mostrare il suo vero volto dopo gli inaccettabili cali di concentrazione fra un tempo e l’altro nelle ultime prestazioni.