Stazione Medio Etruria: quale futuro per i collegamenti ferroviari di Arezzo?

Dichiarazione di Roberto Barone,2020 per Cambiare a SinistraNel corso del Consiglio Comunale e Provinciale congiunto del 16 gennaio, dedicato alla discussione sullaAV, i rappresentanti istituzionali – dal Presidente della Regione all’Assessore Regionale alle Infrastrutture, dal Sindaco diall’ex Assessore Regionale – hanno concentrato i loro interventi sull’obiettivo di localizzare laAV a Rigutino. Tuttavia, è stato solo accennato il tema dei miglioramenti necessari per ia lunga percorrenza e regionali delladi. Il Sindaco stesso ha definito tale argomento come un “tema accessorio”.Sorge spontanea una domanda: dove erano finora i nostri rappresentanti istituzionali? Perché non sono state intraprese azioni concrete per migliorare i servizi, specialmente da parte della Regione Toscana, che avrebbe potuto fare molto di più grazie al contratto di servizio in essere con Trenitalia? E a chi è rivolto l’appello lanciato durante la seduta: ai cittadini e ai pendolari che attendono da anni risposte concrete?È evidente che l’attenzione si sia focalizzata sulla grande opera della, un progetto certamente ambizioso e di grande impatto mediatico.