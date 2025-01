Ilgiorno.it - Spaccia hashish. In tasca nasconde documenti rubati

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne residente in città, accusato di detenzione ai fini di spaccio e cessione di sostanza stupefacente. Il servizio di controllo dei militari del Comando di piazza Prealpi, finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti, in via Vivaldi ha sorpreso un giovane mentre cedeva oltre 6 grammi diin cambio di 35 euro a una donna. Il 19enne, già noto agli uffici, è stato trovato in possesso di altri 4 grammi circa della stessa sostanza, divisi in due dosi nascoste nelle tasche del giubbotto. I carabinieri hanno successivamente perquisito la sua casa, questo ha permesso di recuperare ulteriori 5 grammi circa die un bilancino di precisione. Nel corso dell’operazione, il giovane è stato anche deferito in stato di libertà per ricettazione, dal momento che è stato trovato in possesso did’identità appartenenti a una donna 62enne residente a Giussano, che ne aveva denunciato il furto lo scorso 3 dicembre 2024.