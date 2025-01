Laspunta.it - “Prima del suo arrivo Pomezia era pulita e vivibile, ora è un campo di rifiuti”. I 5 Stelle attaccano il Sindaco

Infiamma la polemica dopo l’ordinanza con la quale l’amministrazione comunale ha revocato l’incarico alla ditta per la raccolta deiin città. Dopo il PD è la volta del Movimento 5che non usa mezzi termini nel definire l’azione dell’amministrazione comunale caotica ed inefficente.“La gestione dei ??????? aè ormai ????? ????????? e le responsabilità sono tutte in capo a Veronica Felici.” Attacca il Movimento 5.“????? del suo insediamento ?? ????à ??? ??????,e con un sistema di raccoltache funzionava.” Prosegue la nota pentastellata“Oggi, invece, ci troviamo di fronte a una ?????????? ?????????????: strade invase dalla spazzatura, quartieri sommersi daie dappertutto degrado e abbandono.” Continuano i 5.“Quest’amministrazione è nel caos più totale:la Sindaca ha deciso di affidare l’appalto deia una ditta, arrivata terza in graduatoria d’appalto, promettendo un servizio migliore.