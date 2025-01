Ilgiorno.it - Parco solare a Codogno, altolà del Comune: “Troppo vicino alla chiesa”. Battaglia sull’impianto a Triulza

Leggi su Ilgiorno.it

(Lodi) – Ilalza le barricate davanti al: sono state protocollate ieri le osservazioni con le quali l’amministrazione del sindaco Francesco Passerini ha messo nero su bianco le proprie istanze contrarie fatte recapitaresocietà proponente, la Five-E Italy Green srl di Milano la quale il 23 dicembre scorso aveva presentato in municipio una procedura semplificativa autorizzata (Psa) per la realizzazione di un maxi impianto fotovoltaicofrazione, tra via Botti e via Veneranda Belloni. Un progetto “monstre” esteso su 138 mila metri quadrati di terreno agricolo che, se non vi fosse stata alcuna opposizione, avrebbe ottenuto il placet da domani in avanti, cioè un mese esatto dopo. Ed invece l’esecutivo ha voluto da subito schierarsi per il no ottenendo anche il mandato popolare scaturito dall’assemblea dell’8 gennaio scorso al circolo Arci della piccola località durante la quale i residenti hanno promesso