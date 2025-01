Ilrestodelcarlino.it - Nuova luce per la chiesa di Villa del Monte grazie al dono della azienda Pb

Una’ è ora disponibile per la storicadidel, frazione di Terre Roveresche.aldell’‘PB’ e all’impegnocomunità locale, l’antico luogo di culto risalente all’11esimo secolo, che custodisce al suo interno un crocifisso ligneo di rara bellezza, dispone adesso di unafinestra sulla facciata d’ingresso, al posto di quelle che era diventata cadente e molto poco consona a un edificio così importante. A realizzare l’infisso, in legno, è stata appunto la PB Finestre, che ha raccolto l’appellocomunità locale. Un ruolo importante l’ha avuto anche il presidente dell’Associazione sportiva dilettantistica ‘Barchi’, Mirco Polverari, residente proprio nella piccola e suggestiva frazione diDel, che si è adoperato per rendere possibile il risultato e ha coordinato la squadra di volontari del paese occupatasi del montaggio dell’infisso.