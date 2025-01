Napolipiu.com - Napoli, Di Marzio: “Ripartita la trattativa per Adeyemi del Dortmund”

, Di: “laperdel”">Dopo il trasferimento di Kvaratskhelia al PSG, il club azzurro torna alla carica per l’attaccante del Borussia. Retroscena sullae gli ultimi sviluppi.Ilaccelera sul mercato per il dopo Kvaratskhelia. Secondo quanto rivelato in esclusiva da Gianluca Di, la dirigenza azzurra ha riaperto i canali di comunicazione con l’entourage di Karim, talento classe 2002 del Borussia.La redazione di Sky Sport ha svelato i dettagli della nuova offensiva partenopea. Sfumato l’obiettivo Garnacho, il direttore sportivo Giovanni Manna ha immediatamente virato sul gioiello tedesco, individuato come il profilo ideale per non far rimpiangere il georgiano, approdato al Paris Saint-Germain.