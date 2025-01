Ilrestodelcarlino.it - Morti nel rogo del camper, l’udienza. I familiari: "Non chiudete il caso". Si indaga per istigazione al suicidio

Non è ancora detta l’ultima parola. Spetterà al gip Andrea Migliorelli stabilire se mandare in archivio l’inchiesta sulla tragedia di madre e figliocarbonizzati all’interno di unparcheggiato nel piazzale del Decathlon di via Aldo Ferraresi o se invece mantenere accesa la speranza di chi chiede verità sull’accaduto. A spingere per nuove indagini sono infatti idelle vittime, rappresentati dall’avvocato Alessandro Sulsenti. Attraverso il legale, i parenti di Mirella Graziosi e Stefano Cavalieri, madre e figlio di 88 e 61 anni, hanno impugnato la richiesta di archiviazione dell’inchiesta avanzata dal pubblico ministero Ombretta Volta, chiedendo un approfondimento dell’attività investigativa. In aula. A seguito dell’istanza, ieri mattina si è tenutadi opposizione alla richiesta di archiviazione.