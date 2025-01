Game-experience.it - Molti team AAA stanno sviluppando giochi live-service nonostante la crisi

il mercato deisembri saturo e segnato da un crescente scetticismo, un terzo deidi sviluppo AAA sta continuando ad investire in questa tipologia di titoli.I dati emersi dal rapporto annuale sullo stato dell’industria videoludica mostrano chedi questi progetti sono iniziati quando il modelloera considerato una scommessa sicura. Tuttavia, il panorama attuale pone sfide significative, soprattutto per i nuovi arrivati, che devono fronteggiare un pubblico sempre più esigente e una concorrenza spietata.Il sondaggio della Game Developers Conference, che ha coinvolto oltre 3.000 addetti ai lavori, rivela che il 33% degli sviluppatori AAA sta lavorando susolo il 13% degli intervistati dichiari interesse per questo modello e il 41% lo rifiuti esplicitamente.