Oasport.it - LIVE Sonego-Shelton 4-6 5-7 6-4, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurro riapre l’inconttro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio e smash a segno per lo statunitense.1-0 Game. Sulla riga il dritto inside in del!AD-40 Con il secondo smashtrova un fondamentale punto.40-40 Gran difesa di, che completa l’opera con il passante di dritto lungolinea.AD-40 Servizio e dritto a bersaglio per l’italiano.40-40 Scappa via lo smash a rimbalzo di Lorenzo. Parità.40-30 Servizio vincente del torinese.30-30 Non passa il rovescio in avanzamento di.15-30 Super passante con il dritto incrociato dello statunitense.15-15 Si ferma sul nastro il dritto incrociato del.15-0 Si riparte con lo smash vincente di.QUARTO SET6-4 TERZO SET! Se ne va, se ne va il dritto dell’americano! Lorenzo non molla mai!40-AD SET POINTsotterra il rovescio lungolinea.