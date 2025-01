Romadailynews.it - Lite tra fratelli a Roma, 30enne accoltellato

A Fonte Nuova un litigio sfocia in violenza, arrestato il fratello maggioreA Fonte Nuova, nella periferiana, unafamiliare tra dueè degenerata fino a un grave episodio di violenza. Durante un acceso confronto nell’abitazione condivisa, il fratello maggiore hail più giovane, un, provocandogli ferite che hanno richiesto il ricovero presso l’ospedale di Monterotondo.Fortunatamente, le condizioni del ferito non sono gravi: i medici prevedono una guarigione completa in otto giorni.Secondo quanto riferito, il rapporto difficile e caratterizzato da tensioni tra i dueha dato origine all’ennesima discussione, culminata nell’aggressione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Mentana, che hanno ricostruito l’accaduto e proceduto all’arresto del fratello maggiore.