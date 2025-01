Quotidiano.net - La casa di riposo degli orrori a Viterbo: le frasi choc. “Sei inutile, i tuoi figli sono spariti”

, 22 gennaio 2025 – Emergono nuovi dettagli dei maltrattamenti nelladidi Latera (), che a seguito di un’indagine hanno portato a sei misure cautelari per altrettanti operatori socio-sanitari che lavoravano nella struttura. I racconti dei loro ex colleghi, nonché gli audio e i video delle intercettazioni ambientalida brividi: torture psicologiche, insulti, anziani legati al letto per ore e persino violenza sessuale ai danni di una paziente “a mezzo di un bastone e, in un’occasione, addirittura quando era impossibilitata a difendersi perché legata a letto mediante strumenti di contenzione”. A delineare ancor più chiaramente il tragico quadro di quanto vissuto dagli ospiti delladi, ciora alcunepronunciate dagli indiziati, simbolo di quella violenza continua a cui erano sottoposti.