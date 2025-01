Oasport.it - Jannik Sinner inizia a fare sul serio e strapazza il malcapitato De Minaur: è in semifinale agli Australian Open

In neanche due ore di giocostacca il biglietto per le semifinali degli. Il numero uno del mondo travolge Alex Dein tre set con il punteggio di 6-3 6-2 6-1, in quella che è stata la decima vittoria consecutiva per l’altoatesino contro l’o. Una partita mai in discussione, conche ha preso quasi subito il comando degli scambi e non lo ha più mollato. Troppa la differenza di velocità e peso nei colpi, con Deche non ha mai messo in difficoltà l’italiano.Sicuramente l’o rappresenta l’avversario perfetto percome dimostrato finora in carriera, mentre sarà certamente diversa la partita con Ben Shelton in. L’americano ha messo fine al sogno di Lorenzo Sonego, battendo il piemontese in quattro set e ha raggiunto la sua secondaSlam della carriera.