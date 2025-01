Quotidiano.net - Iplanet Spa espande la ricarica elettrica in Trentino con impianti fotovoltaici

Ponte Arche, Carano, Rovereto, Canale di Pergine, Riva del Garda e Trento (in via Rosmini, in via Druso e in via Brennero): sono i centri in cui è cominciato il subingresso dellaSpa nella gestione deglidi distribuzione di carburante per ampliare l'infrastruttura di, anche con l'installazione di sistemi. La scorsa settimana la dirigente del Servizio artigianato e commercio Franca Dalvit ha firmato otto aggiornamenti alle autorizzazioni relative all'operazione. La società è una joint venture paritetica tra la Ip, un marchio del gruppo Api che opera nel settore dei carburanti e dei servizi alla mobilità, e la Macquarie Capital Ev Asset Holding, controllata dalla più grande banca d'investimenti dell'Australia. Creata per "portare le ricariche elettriche ultrafast in oltre 500 aree di servizio in tutta Italia".