Scuolalink.it - Indennità di vacanza contrattuale (IVC): cosa cambia per il personale scolastico nel 2025 [Tabella scuola]

Leggi su Scuolalink.it

Ilsi apre con una novità importante per il: la busta paga di gennaio includerà un incremento grazie all’anticipo previsto dal rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore “Istruzione e Ricerca” relativo all’diper il triennio 2022-2024. NoiPa ha ufficializzato l’erogazione di questa somma per compensare i ritardi contrattuali, offrendo un sostegno economico immediato ai dipendenti. IVC: una misura contro la perdita del potere d’acquisto L’di(IVC) tutela il reddito dei lavoratori quando un contratto nazionale scade senza un rinnovo immediato. Creata per sostituire il vecchio sistema della scala mobile, l’IVC garantisce un parziale adeguamento salariale durante le trattative. Sebbene temporanea, questacompensa una parte degli aumenti futuri fino alla firma del nuovo contratto, quando gli eventuali arretrati salariali verranno riconosciuti retroattivamente.