Gli Oasis si preparano al tour | Liam resterà sobrio per tutta l’estate

Gallagherperper assicurarsi che i concerti della reunion deglisi svolgano senza intoppi. Questa è la notizia fatta trapelare dal The Sun che ha sentito una fonte vicina alla band inglese che, com’è noto, si appresta ad affrontare l’anno di quella che è considerata una delle più clamorose reunion della storia della musica moderna. «è appena tornato da una vacanza all’insegna dell’alcol e ora ha in programma di isolarsi per il prossimo futuro per concentrarsi sulla forma fisica per il– avrebbe svelato la fonte -. Ha intenzione di restareprima e durante ilcon gli». In realtà il più piccolo dei fratelli Gallagher (52 anni lui, 57 Noel) ha già smesso con il vizio del bere dal 2000, dopo lo storico concerto a Wembley, il salotto buono dei live outdoor inglesi, dinanzi a 70mila spettatori.