Gli Italo-australiani Racing City Group Global lanciano un'offerta ufficiale per la Lucchese

Una nuova cordata potrebbe presto inserirsi nel mondo del calcio. Ecco la situazione in casa, il club può cambiare proprietà. In un’importante sviluppo, Justin Davis e Morris Pagnello, rappresentanti della, un’importante società di gestione sportiva con sede a Londra, e di cui fa parte anche l’ex giocatore Achraf Lazaar, hanno ufficialmente presentatoa Giuseppe Lungo, presidente della1905, per l’acquisizione immediata del club. La proposta prevede un’acquisizione completa della proprietà, comprendendo tutti i diritti e le responsabilità legati alla società.Gliper la– SerieAnewsQuesta mossa ambiziosa sottolinea l’intenzione delladi garantire il futuro della1905, assicurandone la crescita, la stabilità e il successo nel panorama calcistico.