Festival di Sanremo Pieraccioni scherza con Conti mica tanto | Amici amici e si scopre che gli amici sono la Clerici e Gerry Scotti – Il video

«Ho visto il presentatore l’è nerino, lì. Prima sera “chiamo gli, chiamo gli”, va bene allora chiama gli. Poi siche glila. Va bene. Però tu n’avevi il doposole, a 22 anni, ti portai io il doposole. Io e Giorgino (Panariello ndr). E ora, gira la rosa vai». Così, con tanta ironia, Leonardoreagisce all’annuncio di Carloche ha scelto come co-conduttori per la prima serata aldiAntonella. Il regista fiorentino è molto amico dell’attuale direttore artistico e presentatore. Con lui e con Giorgio Panariello hanno fatto le prime esperienze in radio negli anni ‘80 e tantissimi spettacoli in giro per l’Italia. Un’zia grande la loro, lanciata dal talent scout Fernando Capecchi, scomparso lo scorso novembre.