Ilgiorno.it - È morto il fotografo bresciano Paolo Novelli, esteta dell’incomunicabilità in bianco e nero: aveva 48 anni

Leggi su Ilgiorno.it

BRESCIA – Il mondo dell’arte piangenoto per i suoi scatti inrigorosamente analogici e stampati in camera oscura utilizzando spesso solo luce naturale.48ed è deceduto dopo una lunga malattia. Nella vita ha lavorato con Oliviero Toscani, anche lui recentemente deceduto, e con Gianfranco Colombo, scomparso diecifa. Per molto tempo ha collaborato con lo storico d’arte Massimo Minini e la sua galleria, esponendo tra gli altri ad “Art Basel” e “Fotofever Paris”. Una vita riservata e lontana dai riflettoriera una persona estremamente riservata e che ha chiesto non si facciano esequie.comunicato di essere malato la scorsa estate. Era considerato un “fuoriclasse” della fotografia concettuale: tanti lo ritenevano uno dei più grandi interpreti della fotografia contemporanea non solo italiana, ma mondiale.