Game-experience.it - DOOM: The Dark Ages, un leak ha svelato la data di uscita?

Leggi su Game-experience.it

Unpotrebbe aver rivelato in anticipo ladidi: The. Secondo un’anteprima pubblicata per errore da Gamekult su ly, il nuovo capitolo della celebre saga arriverà il 15 maggio 2025 su Xbox Series XS, PS5 e PC.Sebbene l’articolo sia stato rimosso, alcuni dettagli sono stati catturati e confermano il tema medievale e lo stile violento che caratterizzeranno il gioco. La conferma ufficiale potrebbe giungere al Developer Direct di Xbox, previsto nella giornata di domani.Ad ogni modo, come leggiamo su ResetEra, ilin questione proviene da un articolo apparso brevemente sul di Gamekult, in cui si menzionava ladi lancio del 15 maggio 2025 per: The. Secondo quanto riportato, il gioco sarà un prequel ambientato in un’epoca medievale, promettendo il consueto mix di azione frenetica e atmosfere infernali.