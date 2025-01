Lanazione.it - Caso Palazzo Pisani. Il maquillage può attendere. FInanziamenti a rischio

L’amministrazione comunale ha approvato il progetto di fattibilità dei lavori di riqualificazione di. Un ulteriore passo in avanti verso la riqualificazione di un edificio storico iniziata con i fondi del bando delle Periferie della giunta Zubbani e poi presa in mano dai 5 stelle che hanno modificato il progetto originale. Ma per non perdere il finanziamento statale il progetto sarà ridimensionato. Ci sarà così una corsa contro il tempo per non perdere la sovvenzione e i fondi fermi da olte un decennio e restituire alla città uno dei suoi palazzi più belli. L’amministrazione userà solo il finanziamento ministeriale di 2 milioni e 480 mila euro, cancellando la voce di bilancio da un milione di euro che avrebbe dovuto usare per il restauro completo del centralissimo edificio.