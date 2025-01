Anteprima24.it - Benevento, il Conservatorio guarda al futuro con il nuovo progetto Campus

Tempo di lettura: 3 minuti“Un sogno che diventa realtà”. Questo pomeriggio, presso la sede storica di via Mario La Vipera, è stato presentato ufficialmente ildeldel“Nicola Sala”. Un’iniziativa che segna una svolta per l’istituzione musicale sannita, pronta a trasferire la sua sede principale nella struttura dell’ex Hotel Il Molino, acquisito per 2 milioni di euro.La presidente del, Caterina Meglio, e il direttore Giuseppe Ilario hanno illustrato i dettagli di una iniziativa che promette di dare ulteriore seguito aldeldiquale polo d’eccellenza e di innovazione, capace di unire qualità didattica e integrazione con il territorio.L’ex Hotel Il Molino ospiterà residenze per studenti con una capacità tra i 238 e i 250 posti letto, una mensa in grado di offrire due pasti al giorno e, probabilmente, un forno per l’asporto.