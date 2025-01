Beneficenza | Progetto Itaca porta Giornalisti quasi disoccupati al Teatro Bracco

Leggi su Ildenaro.it

Fondazioneè nata 25 anni fa a Milano e la sede campana –Napoli per la mente con il cuore aperta nel 2014 fa era e resta un punto di riferimento unico in Italia, dove è presente in altre 16 città, per la prevenzione e la cura del disagio mentale su base gratuita per le persone che accedono ai suoi molteplici e qualificati servizi fondati sull’autonomia e la relazione tra le persone e sul Work Ordered Day (un modello di cura basato sulla strutturazione di giornate formative e creative in gruppo). Anche a gennaioi suoi benefattori a, stavolta con una fortunata ‘bitter comedy’ dove si ride e si pensa,in scena venerdì 24 gennaio 2025 per la regia di Lucio Pierri, autori Ettore Massa e Massimo Carrino, in scena Giusy Freccia e Daniela Cenciotti.