Ben Shelton, chi è l'avversario di Sinner agli Australian Open

(Adnkronos) – Tra Jannike la seconda finale consecutiva, c’è Ben. Il tennista statunitense, numero 20 del mondo, affronterà l’azzurro nella semifinale di Melbourne, la seconda in uno Slam della carriera.cercherà di confermarsi mattatore degli italiani dopo aver eliminato, nei quarti di finale, Lorenzo Sonego in quattro set con il punteggio di 6-4, 7-5, 4-6, 7-6 (4). Ma chi è? Uno dei talenti della nuova generazione a stelle e strisce,è esplosivo in campo e esplicito fuori. Si è fatto notare anche in conferenza stampa dopo la vittoria contro Sonego. Dopo aver risposto alle domande, il tennista americano ha chiosato con una riflessione critica nei confronti delle tradizionali interviste sul campo: “Una cosa che voglio dire è che sono rimasto scioccato dal modo in cui i giocatori sono stati trattati dai giornalisti.